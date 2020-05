Większe wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Chrzanowska Tarcza Antykryzysowa i Trzebiński Pakiet dla Firm

Chrzanowska Tarcza Antykryzysowa

Kolejne elementy zyskała Chrzanowska Tarcza Antykryzysowa. Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, przedłużono do 30 września br. płatności rat podatku od nieruchomości za maj i czerwiec br. Z tej opcji będą mogły skorzystać firmy, którzy obroty spadły o co najmniej 25 proc. w stosunku do stycznia i lutego br.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy w czasie pandemii, którzy będą chcieli skorzystać z odroczenia terminu płatności podatków lub rozłożyć je na raty nie poniosą dodatkowych kosztów, bo zniesiona została opłata prolongacyjna.

Wcześniej podjęto uchwałę dzięki której przedsiębiorcy, których działalność została objęta całkowitym zakazem nie zapłacą z tego tytułu ani złotówki. Połowę czynszu zapłacą natomiast przedsiębiorcy, którym obroty spadły o co najmniej 25 proc., jednak nie za okres dłuższy niż trzy miesiące.