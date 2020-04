Wielkanoc za pasem, a - skoro w związku z epidemią koronawirusa - sklepy mocno ograniczyły wejścia klientów do swoich placówek, mogących zrobić zakupy jednocześnie, to często dłużej czeka się po koszyk niż robi zakupy. To z myślą o klientach sieci handlowe w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, wydłużyły godziny otwarcia. Przygotowaliśmy dla was informator na o godzinach otwarcia największych sklepów.