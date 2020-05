Włamali się do zabytkowego młyna w Żarkach. Nie mogli uciec, bo zgubili kluczyki od samochodu

Na miejsce zdarzenia przybył również właściciel młyna, który przekazał informację, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Do posesji, na której znajdował się zabytek, rabusie dojechali samochodem dostawczym i zakamuflowali go w taki sposób, że nie był widoczny z drogi.