Wybierz imię dla policyjnej maskotki, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Jest to pierwsza maskotka policyjna w Polsce przedstawiająca policjantkę i - póki co – jedyna. Prezentuje smoka, a raczej smoczycę w mundurze wyjściowym, nawiązującym do tradycji służby funkcjonariuszy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Do konkursu zaproszone są nie tylko dzieci, ale także rodzice i dziadkowie oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Propozycje imienia oraz dane do kontaktu należy przesyłać na adres mailowy: konkurskwp@op.pl, do 15 lipca 2020 roku.

W skład Kapituły Nadania Imienia, wchodzą: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Roman Kuster oraz Prezydium Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w KWP w Krakowie.

Finał konkursu planowany jest na Święto Policji, w lipcu 2020 roku. Nagrodą dla najbardziej kreatywnych osób będą pluszowe maskotki przedstawiające policjantkę-smoka oraz inne niespodzianki.