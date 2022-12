Wycieczki rowerowe do 7 km od Chrzanowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Rowerem z Chrzanowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Chrzanowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Małe kółko wokół Jaworzna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 139 m

Keradbik poleca trasę rowerzystom z Chrzanowa

Fajna trasa wokoło Jaworzna,przejeżdżamy przez kilka dzielnic.Można zacząć w dowolnym miejscu i modyfikować po swojemu,polecam na rodzinną rowerówkę;).

