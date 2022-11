Wypadek i karambol na ulicy Oświęcimskiej w Libiążu, będącej w ciągu DW 933 Jerzy Zaborski

Niespokojny ranek w Libiążu. Strażacy, w odstępie kilkunastu minut, dwukrotnie wyjeżdżali do wypadków na ulicy Oświęcimskiej, pozostającej w ciągu DW 933. Najpierw do wypadku (zgłoszenie 15 listopada 2022, o godz. 8.15), a potem do karambolu (zgłoszenie o godz. 8.56).