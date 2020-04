Wypadek na sortowni. Pracownik ukłuł się zużytą igłą. Co robić z odpadami medycznymi?

W dobie koronawirusa wiele osób całkowicie zrezygnowało z wychodzenia z domu, inne zmuszone zostały do tego w ramach kwarantanny. W takiej sytuacji niektórzy muszą samodzielnie wykonywać zastrzyki lub proste zabiegi medyczne, niejednokrotnie związane z kontaktem z krwią. Pozostałe po nich odpady medyczne czy przeterminowane leki do tej pory oddawaliśmy do apteki lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie.

Co jednak zrobić, gdy PSZOK-i są zamknięte, a nakaz pozostania w domu wyklucza wyjścia na zewnątrz?

Przede wszystkim postarajmy się przetrzymać odpady w domu do czasu uruchomienia PSZOK, zapewni to najwyższy poziom bezpieczeństwa dla służb komunalnych. W ostateczności jeśli nie mamy takiej możliwości, to w pierwszej kolejności odpowiednio zabezpieczone odpady powinny trafić do coraz powszechniej stosowanych worków czerwonych. Worki takie zbierane są często oddzielnym trybem, a odbierające je osoby są wyposażone w stosowne środki ochrony osobistej. W przypadku braku takich worków, należy pozostałości medyczne wrzucać do pojemników czarnych – na odpady zmieszane, ale koniecznie należy je wcześniej właściwie przygotować.