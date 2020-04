Brodła. Samochód wypadł z drogi. Ranna kobieta trafiła do szpitala

Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w słup telekomunikacyjny. Podróżująca nim kobieta została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Do wypadku doszło w czwartek tuż po godz. 8 na ul. Galicyjskiej we wsi Brodła (gm. Alwernia).