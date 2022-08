Zalew Chechło w Trzebini. Dzika przyroda, nowoczesny ośrodek i piękna plaża. Zobacz piękne zdjęcia na Instagramie Redakcja Kraków

Zalew Chechło w Trzebini to jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Małopolsce. Goście wypoczywający tu doceniają nowoczesną infrastrukturę zrewitalizowanego ośrodka, która harmonijnie komponuję się z piękną naturą. Miejsce to jest chętnie odwiedzane szczególnie w sezonie letnim. To także popularne miejsce wśród fotografów, którzy swoimi pięknymi zdjęciami dzielą się na Instagramie.