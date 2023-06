Zalew Chechło w Trzebini to atrakcyjna alternatywa dla bardziej znanych kąpielisk. Piękne miejsce na spacer plażowanie

Zalew Chechło to największy w małopolskiej Trzebini zbiornik wodny, jego powierzchnia to ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej i z dwóch stron otaczają go lasy. Uregulowana przez zaporę północno-zachodnia część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana dla plażowiczów, lubiących kąpiele oraz aktywny wypoczynek. Pozostałą część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin lubiących wilgotne stanowiska oraz dla amatorów wędkarstwa.

Zalew Chechło - naturalne warunki do odpoczynku w otoczeniu Puszczy Dulowskiej

Nad Chechłem jedyne, co może negatywnie zaskakiwać, to kolor wody. Na zdjęciach prezentowanych w tej galerii widać, że jest brązowa. I faktycznie taka jest, ale to naturalne zjawisko. Zalew Chechło napełnia rzeka Chechło, która płynie przez bukowe lasy Puszczy Dulowskiej i to właśnie buki zabarwiają wodę na taki kolor. Jest ona jednak bezpieczna, kąpielisko jest pod nadzorem sanepidu. Kolor wody zalewu Chechło trochę zniechęca do kąpieli, ale woda jest bezpieczna Natalia Stefanowska Zalew Chechło ma dobrze rozbudowaną infrastrukturę. W 2019 r. przeszedł gruntowaną przebudowę. Po trzebińskiej stronie Chechła są: place zabaw (dla młodszych i starszych dzieci),

wieże obserwacyjne na które każdy może wejść,

drewniane pomosty wygodnymi wejściami do wody. Zalew Chechło leży na skraju Puszczy Dulowskiej. Jest tu dobrze rozbudowana infrastruktura Natalia Stefanowska

Jest tu duża pisaszczysta plaża

Z plaży można swobodnie wchodzić do wody, są tu boiska do gry w piłkę siatkową i badmintona oraz miejsce do biwakowania. Są dwa pawilony sanitarne z przebieralniami, prysznicami i toaletami, pawilon spotkań z zadaszoną werandą oraz hangar na łodzie. Z kolei na terenie od strony zapory urządzono ścieżki dla pieszych, platformy widokowe, miejsce do biwakowania, zadaszony parking rowerowy, parking dla samochodów (łącznie 102 miejsca postojowe) i kompaktowy pawilon sanitarny oraz uporządkowano teren wzdłuż drogi.

Jak dojechać, gdzie zaparkować nad Chechłem

Odległość ok. 4 km od centrum Trzebini, ok. 3 km od dworca PKP w Trzebini, ok. 7 km od centrum Chrzanowa

Samochodem:

autostradą A4 lub drogą nr 79: z Krakowa - 37 km, z Katowic - 36 km;

z Oświęcimia 27 km drogą nr 933,

z Olkusza 19 km drogą nr 791.

Dojazd z Trzebini: ulicą Głowackiego (2 duże parkingi, łącznie ok. 150 miejsc) lub ulicą Słowackiego;

Dojazd z Chrzanowa: ulicą Topolową (parking na 102 miejsca).

Rowerem:

z centrum Trzebini: 1). ul. Kościuszki, za wiaduktem w lewo w ul. Głowackiego 2). na rondzie „Solidarności” skręt w prawo w ulicę Słowackiego a następnie drogą prowadzącą pod autostradą A4;

z Chrzanowa: ul. Szpitalną, na rondzie skręt w ul. Topolową. Szeroka plaża nad Chechłem Natalia Stefanowska

Czego się spodziewać (w sezonie letnim, czyli od 23 czerwca 2023) na kąpielisku nad Chechłem w Trzebini

wydzielone kąpielisko - TAK

obecność ratownika - TAK

boisko do piłki siatkowej i badmintona - TAK

kosze na śmieci - TAK

mała gastronomia - TAK

możliwość zakwaterowania - TAK

możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego - TAK

opłata za wstęp - NIE

wejście na plażę ze zwierzętami - NIE

Zielona oaza w samym sercu Tarnowa