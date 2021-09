Żarki gospodarzem Dożynek Gminnych 2021. Szanujmy chleb i pracę rolników, apelował burmistrz Libiąża [ZDJĘCIA]

Gminne Dożynki 2021 w Żarkach

Pierwsza część głównych dożynkowych uroczystości rozpoczęła się od mszy św., po której kolorowy i radosny korowód przeszedł przeszedł na teren przy Ludowym Klubie Sportowym Żarki.

Starostami tegorocznych gminnych dożynek byli: Piotr Zastawnik i Jagoda Rejman.

- Oboje młodzi. Dają nadzieję, że rolnictwo będzie w nasze strony powracać

– mówi Jacek Latko, burmistrz Libiąża. Apelował, by szanować pracę rolników i szanować chleb, żeby nigdy nam go nie zabrakło. - Pamiętam z dzieciństwa, jak moja babcia, gdy kawałeczek chleba upadł na ziemię, to podnosiła go i całowała - wspominał.

Nie zabrakło tradycyjnych obrzędów dożynkowych i festiwalu wieńca dożynkowego. Jury przyznało trzy równorzędne nagrody dla KGW Żarki, KGW Gromiec oraz KGW Libiąż.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne i konkursy z nagrodami. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu „Orkiestra Na Dużym Rowerze” i… zabawa do późnych godzin nocnych.