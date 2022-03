Żarki. Pijany kierowca spowodował kolizję. Grozi mu do 2 lat więzienia Sławomir Bromboszcz

Pijany kierowca spowodował kolizję w Żarkach KPP Oświęcim

Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu i wsiadł za kierownicę swojego fiata. Jadąc ulicą Kościuszki w miejscowości Żarki (gm. Libiąż) na podwójnej ciągłej linii wyprzedzał na skrzyżowaniu i doprowadził do zderzenia z chevroletem. Do zdarzenia doszło we wtorek (8 marca).