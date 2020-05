Pogoda na wtorek, 19 maja

We wtorek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Śląsku i w Małopolsce nie powinno padać. Na pozostałym obszarze okresami pojawią się opady deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, 18 st. C w centrum kraju do 23 st. ...