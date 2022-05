ZGOK w Balinie bliżej mieszkańców. Chce przybliżyć swoją działalność

Przedstawiciele ZGOK chcą, by mieszkańcy lepiej poznali ich pracę. Planują dzielić się informacjami z bieżących wydarzeniach „z życia” ZGOK-u, chcą pokazać miejsca, do których na co dzień mają dostęp tylko pracownicy.

Planowane są także konkursy, akcje i programy związane z ochroną środowiska. Promowane będą treści dotyczące segregacji odpadów. Przedstawiona zostanie szczegółowa droga, odpadów z domowego kosza do recyklingu.

Niewątpliwie osoby obsługujące profil czeka dużo pracy. Mieszkańcy mają bowiem możliwość za pośrednictwem facebooka przysłania swoich uwagi i opinii dotyczących działalności instalacji, która od lat dostarcza uciążliwości w postaci odorów.

www.facebook.com/ZGOKBalin