Złodziej po narkotykach postradał rozum. Chciał ukraść samochód z dziećmi w środku. Atakował kierowców

Dyżurny KPP w Chrzanowie we wtorek 28 kwietnia otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego marki ford z ul. Kamiennej w Chrzanowie. Ponieważ właściciel samochodu bronił swojej własności, został potrącony przez sprawcę uciekającego skradzionym autem, co w konsekwencji spowodowało u niego obrażenia ciała.

Chwilę wcześniej mężczyzna usiłował ukraść samochód osobowy marki BMW. Ponieważ nie udało mu się uruchomić silnika, przeszedł na sąsiednią posesję, gdzie włamał się do garażu, a następnie usiłował bezskutecznie włamać się do samochodu Daewoo.

- W taki sam sposób próbował jeszcze ukraść samochód marki Mitsubishi, do którego wszedł, pomimo że w środku siedziały dzieci. Od właścicielki samochodu zażądał kluczyków, jednak gdy na pomoc kobiecie przyszedł sąsiad, agresywny mężczyzna uciekł z mitsubishi po to tylko by ukraść kolejny samochód - relacjonuje mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.