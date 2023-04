Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn wprowadza ustawa deregulacyjna. Podwyższono limity opodatkowania

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Art. 9 wspomnianej ustawy otrzyma następujące brzmienie: opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat:

1) 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Obecnie przepisy wskazują, że opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 10.434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 7878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 5308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.