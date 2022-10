Chrzanów. Emocje sportowe i impreza Halloween. Bilet na mecz Unimetal Recycling MTS Chrzanów za złotówkę Sławomir Bromboszcz

W sobotę (22 października) o godz. 17 warto wybrać się do Hali Sportowo-Widowiskowej MOKSiR nie tylko po to, by przeżyć sportowe emocje. Poza meczem piłkarzy ręcznych Unimetal Recycling MTS Chrzanów - Spr Wisła Sandomierz na gości czekać będzie wiele atrakcji w klimacie Halloween.