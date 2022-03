Chrzanów, Libiąż, Trzebinia. Droższe bilety na komunikację ZKKM, mimo że gminy coraz więcej dokładają do związku

Droższe bilety na komunikację publiczną ZKKM. Gminy coraz więcej dokładają do związku

Rosnące koszty, minimalne wynagrodzenie i inflacja nie pozostają obojętne dla funkcjonowania komunikacji miejskiej. Mocno we znaki dała się jej także pandemia koronawirusa, która spowodowała konieczność ograniczenia liczby pasażerów w autobusach oraz z uwagi m.in. na zamknięcie szkół oraz zdalną pracę mniejszą liczbę pasażerów. To przełożyło się na mniejsze wpływy z biletów, które w przypadku Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie w 2021 roku wyniosły zaledwie 4,28 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2019 roku było to 5,31 mln zł.

W przeciągu tych dwóch lat wpłaty do związku gmin członkowskich, czyli Chrzanowa, Libiąża i Trzebini wzrosły z 9,5 mln zł do 12,3 mln zł. Pomimo tego nie udało się utrzymać cen biletów na dotychczasowym poziomie, aby tak się stało gminy musiałby dołożyć kolejne miliony zł. Na to nie było zgody.