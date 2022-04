Chrzanów. Ognisko koronawirusa w szpitalu. Zamknięty Oddział Chorób Płuc

Czasowe zamknięcie Oddziału Chorób Płuc do obowiązywać będzie do 15 kwietnia br. do godz. 13. Skutkuje to wstrzymaniem przyjęć pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziały.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.