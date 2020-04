Chrzanów. Wspieraj przedsiębiorczość społeczną i odbieraj nagrody od Ambasady Kreatywności

Ambasada Kreatywności to kluboherbaciarnia oraz różne działania społeczne dla mieszkańców Chrzanowa i okolic. W ub. roku odbyło się tam ponad 150 wydarzeń w tym 13 koncertów, artystów takich jak: Teddy Jr, Dżaman, Stanisław Słowiński, MOB, Leepeck, Riffertone, Madame JeanPierre, Helaine Vis, Ragnar Olafsson, blunt razor, zespół Kwiatki i wielu innych.

- Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym prowadzonym przez Stowarzyszenie Cześć - wszystko co mamy inwestujemy w ludzi, w działania na rzecz społeczności lokalnej, w tworzenie wyjątkowego miejsca przyjaznego mieszkańcom - informuje Grzegorz Olszowik z Ambasady Kreatywności.

#zostańwdomu i wesprzyj Ambasadę Kreatywności

Każda osoba, która wesprze nas finansowo przedsiębiorstwo zostanie Ambasadorem Kreatywności, a w terminie najpóźniej do tygodnia po zakończeniu zbiórki, każdy otrzyma link do zamkniętej grupy dla na facebooku. W tej grupie będą z wyprzedzeniem zamieszczane informacje o planowanych wydarzeniach oraz zapraszenia do udziału w ciekawych projektach.