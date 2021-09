Chrzanowski ZUS zaprasza na webinarium. Czego będzie się można dowiedzieć?

Podczas szkolenia specjalista ZUS opowie m.in. o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach wynikających z Rozporządzeń Unijnych 883/2004, 987/2009, a także o zasadach prawidłowego wypełniania wniosków i warunkach jakie należy spełnić do uzyskania formularza A1.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy do 17 września przesłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected]

W zgłoszeniu należy podać:

·

adres e-mail (na który wyślemy zaproszenie),

·

imię i nazwisko uczestnika/uczestników,

·

nazwę firmy (opcjonalnie),

·

numer telefonu do kontaktu,

·

oraz dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia dla każdej osoby chętnej do udziału w szkoleniu.

W dniu szkolenia, na wskazany adres e-mailowy, ZUS wyśle link do wydarzenia oraz instrukcję dołączenia do Webex Event. Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe ok. 15 min przed szkoleniem) należy kliknąć przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).