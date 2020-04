Różna dostępność maseczek ochronnych w zachodniej Małopolsce. To najbardziej poszukiwany towar

Głównym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem maseczek jest to, aby zasłaniając twarz, osoba chora, które może nie mieć objawów, chroniła innych przed zakażeniem. Nowy przepis ma obowiązywać do odwołania.

Jak deklaruje minister zdrowia Łukasz Szumowski, w samochodzie nie ma obowiązku noszenia maseczek, bo jesteśmy najczęściej w nim sami albo w tym gronie, w którym żyjemy w domu.

Maseczki będą za to obowiązkowe w transporcie publicznym.

Wielu klientów nie kryje oburzenia, że za maseczki jednorazowe trzeba zapłacić po kilka złotych. - Ile ich trzeba zakupić, żeby je nosić przy każdym wyjściu z domu – pytają.

Maseczka chirurgiczna nie musi być jednorazowa

Farmaceuci w aptekach przypominają, że jeśli ktoś nie kaszle i nie ma kataru, a jednorazową maseczkę założy na krótki czas wyjścia do sklepu, czy na spacer z psem, to nie musi jej wyrzucać po jednym użyciu. Zresztą każdy sam potrafi ocenić, kiedy nie będzie się czuł komfortowo w maseczce chirurgicznej i wtedy dopiero założy nową. Alternatywą jest maseczka bawełniana. Zwykle droższa, ale po wypraniu jest czysta do nałożenia na twarz.