Trzebinia. Siedem firm chce wybudować boisko z zapleczem. Oferty od 8,9 mln do ponad 13,5 mln zł Sławomir Bromboszcz

Na terenie obecnego bocznego boiska MKS Trzebinia, ma powstać nowe, ze sztuczną nawierzchnią. Sąsiaduje z główną płytą. Jerzy Zaborski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Siedem firm zainteresowanych jest budową pełnowymiarowego boiska z zapleczem przy obecnym stadionie MKS-u w Trzebini. Otwarto oferty złożone do przetargu. Firmy za realizację inwestycji chcą od 8,9 mln aż do ponad 13,5 mln zł. Czy gminę będzie na to stać?