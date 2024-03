Uroczyście otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Obiekt prezentuje się imponująco. Zobacz zdjęcia

Koszt budowy Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni wyniósł ok. 30 mln zł. To środki pochodziły z Funduszy Europejskich oraz budżetu Województwa Małopolskiego. To więcej niż pierwotnie planowano przeznaczyć na ten cel. Konieczne okazało się zwiększenie kwoty o 8 mln zł z uwagi m.in. na wyposażenie wnętrza. To bowiem nowoczesny obiekt, wyposażony w liczne multimedia. Muzeum, podobnie jak inne jednostki kultury i sztuki, nie będzie w stanie się samofinansować. Niezbędne do jego utrzymania będą dotacje. Muzeum co roku ma otrzymywać dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z Województwa Małopolskiego.