Walczył z nowotworem… ostatecznie Tadeusz Kuś przegrał walkę

Tadeusz Kuś był dla wielu wzorem do naśladowania. Zawsze twardy w dążeniu do celu, nawet w chorobie, która trawiła go od dłuższego czasu. Nie użalał się, a działał.

- Dla mnie to był prawdziwy patriota, nie mam do tego żadnych wątpliwości

- mówi Marek Sowa, poseł KO. - Manifestował swoje przywiązanie do wolnej Polski. Po długiej chorobie zmarł w dniu Święta Flagi Państwowej. Jakże to wymowne - dodaje.