Zamek Lipowiec w Babicach i Zamek Tenczyn w Rudnie połączą siły? To może być turystyczny hit regionu. Zobacz zdjęcia i wideo

Zamek Lipowiec w Babicach po remoncie. Kiedy zostanie otwarty dla turystów?

Zamek Lipowiec od trzech lat pozostaje niedostępny dla turystów. Wrota do twierdzy zamknięto ze względów sanitarnych wraz z wybuchem pandemii koronawirusa w 2020 roku, a następnie ruszyły tam prace renowacyjne i konserwacyjne. W ramach inwestycji wykonano konserwację elewacji oraz korony wieży, wymieniono jej taras, balustrady, drabiny, a także schody prowadzące na nią. Ponadto wykonano konserwację wartowni, działobitni i murów zamkowych, rekonstrukcję nadproży i otworów okiennych dziedzińca. Inwestycja ta kosztowała ok. 1,5 mln zł.

Turyści będą mieli okazję zobaczyć tam nową ekspozycję dotyczącą historii zamku, bardzo wzbogaconą w stosunku do tego, co można było oglądać tam do tej pory. Zwiedzać można będzie pomieszczenia, jednak nie wszystkie. Projekt remontu zamku dotyczy całego obiektu, to ogromne przedsięwzięcie. W twierdzy znajduje się 50 pomieszczeń. W planowanym drugim etapie prace mają objąć m.in. apartamenty, cele więziennie i budowę mostu. Potrzeba na to 15 mln zł.

Mamy zapewnienia dotyczące środków potrzebnych na dalsze prace remontowe. Podzieliliśmy inwestycję na etapy, bo inaczej musielibyśmy zamknąć obiekt na kilka lat. Prace konserwatorskie nie są proste, muszą zostać wykonane z wielką dbałością o szczegóły, by nie zniszczyć zabytkowej substancji zamku - tłumaczy Marek Szymaszkiewicz.

Turyści będą mogli od września zwiedzać m.in. refektarz na parterze, ekspozycję na pierwszym piętrze oraz wejść na drugie piętro i co najważniejsze - na wieżę widokową, z której rozciąga się piękna panorama na okolicę. Przypomnijmy, że obecnie otwarte jest podzamcze, z którego można podziwiać obiekt oraz działający w weekendy nowo wybudowany punkt obsługi turystów, w którym mieści się kawiarnia oraz wystawa prezentująca okres średniowiecza stworzona przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Krakowie