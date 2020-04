Pogoda na środę, 29 kwietnia

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W całym kraju okresami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu do 5-10 mm, a na południu, wschodzie i w centrum także burze z opadami do 20 mm. W Małopolsce termometry pokażą od 17 st. C w Nowym Targu do 25 st. C w Tarnowie. W Kra...