Prawnik radzi. Czy zawsze trzeba zapłacić podatek od darowizny?

- Kiedy nie zapłacę podatku od darowizny? - pyta czytelnik. Prawnik Jonasz Kita wyjaśnia jak działają przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn.

Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn przewidują podział na grupy podatkowe według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do grupy I zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupy II: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; z kolei do grupy III: innych nabywców (np. osoby żyjące w związku partnerskim).

Osoby zaliczające się do I grupy zwolnione są z opodatkowania do kwoty 9637 złotych, osoby z II grupy zwolnione są z opodatkowania do kwoty 7726 zł, z kolei osoby z III grupy zwolnione są z opodatkowania do kwoty 4902 zł.

Zaznaczyć należy, iż jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Ustawodawca spośród osób wchodzących w skład I grupy podatkowej, wyodrębnił dodatkową grupę - tzw. grupę 0, do której zaliczamy małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Grupa ta bez względu na wartość otrzymanej darowizny jest zwolniona z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego na odpowiednim formularzu faktu otrzymania darowizny w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tzn. co do zasady od dnia przekazania darowanej rzeczy lub prawa.

Osoby chcące skorzystać ze zwolnienia muszą dodatkowo pamiętać, iż w przypadku otrzymania środków pieniężnych zobowiązane są udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W przypadku niespełnienia wskazanych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej.

