Trzebinia. Koronawirusem zakażony pracownik Górki Cement

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u pracownika Górki Cement kwarantanną objętych zostało prawie 70 osób, to jego współpracownicy oraz ich rodziny. Zakład nie został zamknięty.

- W trzebińskim zakładzie stosowane są wszystkie procedury bezpieczeństwa pracy w dobie pandemii koronawirusa - usłyszeliśmy w chrzanowskim sanepidzie. - Jednak w związku ze zniesieniem restrykcji wirusa łatwiej można złapać w sklepie, na grillu, bo ludzie zaczynają się gromadzić, czy w każdej innej sytuacji. Ludziom wydaje się, że nie ma już koronawirusa, a on wciąż czyha. Wystarczy, że złapie go ktoś pracujący w dużym zakładzie, i wtedy znacząco wzrasta powstanie jednego dużego ogniska zakażeń. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem do takiego scenariusza nie dojdzie.