400 plus. Rodzice od stycznia otrzymają "żłobkowe". Wnioski należy składać do ZUS Sławomir Bromboszcz

Rodzice od stycznia otrzymają "żłobkowe" pixabay.com

Dofinansowanie do 400 zł miesięcznie przysługuje od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie, które rodzice otrzymają z wyrównaniem.