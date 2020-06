Tygodniowy przegląd prasy (Chrzanów, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Chrzanowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chrzanowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krążek, Jamnik, Kogutek... TOP najdziwniejszych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej [PRZEGLĄD]”?

Przegląd tygodnia Chrzanów od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krążek, Jamnik, Kogutek... TOP najdziwniejszych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej [PRZEGLĄD] Na mapie Małopolski zachodniej znajduje się sporo nazw, które same w sobie przyciągają uwagę. Są takie, przy których uśmiech sam ciśnie się na usta, a z kolei inne budzą zaciekawienie lub zaskoczenie. Oczywiście poza miejscowymi, którzy do nazw miejsc, gdzie mieszkają są już przyzwyczajeni. Przejdźcie do galerii i zobaczcie nasz regionalny TOP! 📢 Kąpieliska w Chrzanowie 14.06.2020. Które kąpieliska są czynne? Czynne kąpieliska w Chrzanowie 14.06.2020. Jesteś z Chrzanowa i chciałbyś spędzić czas nad wodą? Kąpieliska w Polsce są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku w Chrzanowie już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Zobacz, jakie warunki panują na kąpieliskach w Chrzanowie. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Chrzanowie. Kąpielisko to świetny pomysł na schłodzenie się w upalny dzień. Sprawdź w naszej liście, gdzie można korzystać z kąpieliska w Chrzanowie.

📢 Co podrożało, a co potaniało w czasie pandemii koronawirusa? Sprawdź nasze zestawienie Pandemia koronawirusa sprawiła, że ceny niektórych towarów znacznie wzrosły, jak np. lekarstw, maseczek ochronnych czy drożdży. Bardzo potaniało natomiast paliwo - za litr benzyny 95 można było zapłacić poniżej czterech złotych. Sprawdź, co jeszcze podrożało, a co potaniało, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

📢 Chrzanów. 600 milionów lat temu miasto byłoby na oceanie! Wiek Ziemi szacuje się na około 4,5 miliarda lat. Miliony lat temu nasz glob wyglądał zupełnie inaczej. Dzięki narzędziu Ancient Earth Tool możemy sięgnąć w głąb przeszłości, by sprawdzić, jak wyglądała wówczas Ziemia. A konkretnie, jak wyglądał kiedyś teren, gdzie dziś leży Chrzanów. Gotowi na podróż w czasie? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Trzy osoby ranne w zderzeniu dwóch motocykli na dw 933 w Gorzowie W sobotę (13 czerwca) o godz. 9.18 na ul. Krakowskiej w Gorzowie (pow. oświęcimski), doszło do zderzenia dwóch motocykli. Trzy osoby zostały ranne i przewiezione do oświęcimskiego szpitala. Droga w kierunku Oświęcimia i Libiąża jest zablokowana.

📢 Koronawirus w Małopolsce. 18 nowych przypadków zakażeń w regionie, ponad czterysta w całej Polsce [DANE Z SOBOTY] Przez ostatnią dobę w Małopolsce przybyło 18 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowała w sobotę rano Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. W całej Polsce nowych przypadków mamy 440.

📢 Dzikie zwierzęta, które możesz spotkać pod... własnym domem Dzikie zwierzęta na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać, jednak coraz częściej można je spotkać blisko naszych domów. W naszej galerii zobaczycie takie przypadki z powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego. 📢 Nowe kąpielisko w Małopolsce. Plaża jak nad Bałtykiem! Może warto zaplanować tam wyjazd? Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kuter Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji. 📢 Aktualne oferty pracy w powiecie chrzanowskim. Zobacz gdzie i ile można zarobić, cz. II W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie systematycznie pojawiają się nowe oferty pracy. Sprawdzaliśmy co aktualnie ma do zaoferowania chrzanowski pośredniak. Jakich rąk do pracy brakuje w powiecie? W galerii publikujemy listę poszukiwanych pracowników (stan na 8 czerwca 2020). Część II.

📢 Atrakcje turystyczne w Bielsku-Białej i okolicach. W tych miejscach nie będziesz się nudzić Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie. 📢 Wiertarką próbowali zmusić do przyznania się do kradzieży niewinnego człowieka To historia jak z kiepskiego filmu kryminalnego. Mieszkaniec Libiąża, którego - jak się okazało inni bandyci oskarżyli o kradzież elektronarzędzi, był torturowany, by przyznał się do winy. Został pobity a wiertarką próbowano mu przewiercić kolana. Przerażony, 29-letni mężczyzna poszedł po tym na policję, by złożyć zeznania, że to on dokonał kradzieży. Policjanci poczuli w tym "szwindel".

📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Przegląd najlepszych miejsc na wesele w Małopolsce Zachodniej. Tu czeka cię zabawa do białego rana Znów można organizować śluby i wesela. Szukasz wymarzonego miejsca w swojej okolicy? Zobacz nasze zestawienie. Te miejsca za wesela są najczęściej wybierane przez młode pary w naszym regionie - Małopolsce zachodniej. 📢 Koronawirus Małopolska. Wciąż przybywa zakażonych [PORANNE DANE] Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, w czwartek (11 czerwca) rano liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Małopolsce wynosi 1461, co daje wzrost o 9 osób od wczorajszego wieczora. W przeciągu doby w województwie małopolskim przybyło 19 nowych zakażeń. Nie zmieniła się natomiast liczba zgonów - w Małopolsce wynosi 40. WSSE poinformowała również o kolejnych ozdrowieńcach - jest już ponad tysiąc wyleczonych osób w naszym regionie. 📢 Które baseny w Małopolsce zachodniej będą otwarte? Przygotowaliśmy listę Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii.

